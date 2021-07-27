بشكل مفاجئ.. الكوريتان تتفقان على إعادة الاتصال بينهما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتّفقت الكوريتان على إعادة قنوات الاتّصال التي كانت متوقّفة بينهما، بحسب ما أعلنت الرئاسة الكوريّة الجنوبيّة في بيان الثلاثاء.

وقطعت كوريا الشمالية بشكل أحادي، هذه القنوات الرسميّة في يونيو/حزيران 2020، بعد تنديدها بمنشورات مناهضة لها قالت إنّ نشطاء أرسلوها إلى الشمال، لكنّ قادة البلدين تبادلا رسائل شخصيّة منذ أبريل/نيسان بهدف تحسين العلاقات، وفقاً لسيول.



ويأتي وقف قنوات الاتصال على الرغم من عقد 3 قمم بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ورئيس كوريا الجنوبية مون جاي، إن عام 2018، لكن في إعلان مفاجئ، قال الجانبان إن كل قنوات الاتصال أعيدت صباح الثلاثاء.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أنه "وفقا للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين القادة، اتخذ الشمال والجنوب إجراءً لإعادة تشغيل كل خطوط الاتصال بين الكوريتين".

وقال مكتب مون إن "الزعيمين اتفقا أيضا على استعادة الثقة المتبادلة بين الكوريتين في أقرب وقت ممكن والمضي قدما في العلاقة مرة أخرى".