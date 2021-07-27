شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع قيمة صادرات مصر من الصناعات الغذائية.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن ارتفاع قيمة صادرات القطاع خلال النصف الأول من العام الحالى بنسبة 13% لتبلغ 2.052 مليار دولار مقابل 1.820 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2020، ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول صادرات مصر الغذائية في 2021:
- ارتفعت قيمة صادرات القطاع خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 13% لتبلغ 2.052 مليار دولار
- صادرات شهر مارس الماضي تعد أعلى قيمة لصادرات أشهر النصف الأول من عام 2021 بقيمة بلغت 382 مليون دولار.
- بلغت الصادرات خلال شهر مايو 351 مليون دولار أعلى نسبة نمو في القيمة في صادرات أشهر النصف الأول بنسبة 45% مقارنة بصادرات مايو 2020.
- تراجعت صادرات شهر يونيو 2021 بنحو 3% لتبلغ حوالي 335 مليون دولار.
- "الدول العربية" تصدرت قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال النصف الأول من عام 2021 مستحوذة على 55% من إجمالى الصادرات بقيمة 1.090 مليار دولار.
- "الاتحاد الأوروبي" استحوذ على 14% من إجمالي الصادرات بقيمة 340 مليون دولار بنسبة نمو 31%.
- استحوذت" الدول الإفريقية غير العربية" على 11% من إجمالى الصادرات بقيمة 187 مليون دولار بتراجع بلغ 6%.