شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع قيمة صادرات مصر من الصناعات الغذائية.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن ارتفاع قيمة صادرات القطاع خلال النصف الأول من العام الحالى بنسبة 13% لتبلغ 2.052 مليار دولار مقابل 1.820 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2020، ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول صادرات مصر الغذائية في 2021: