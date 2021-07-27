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ارتفاع قيمة صادرات مصر من الصناعات الغذائية.. تعرف على التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن ارتفاع قيمة صادرات القطاع خلال النصف الأول من العام الحالى بنسبة 13% لتبلغ 2.052 مليار دولار مقابل 1.820 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2020، ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول صادرات مصر الغذائية في 2021:

  1. ارتفعت قيمة صادرات القطاع خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 13% لتبلغ 2.052 مليار دولار
  2. صادرات شهر مارس الماضي تعد أعلى قيمة لصادرات أشهر النصف الأول من عام 2021 بقيمة بلغت 382 مليون دولار.
  3. بلغت الصادرات خلال شهر مايو 351 مليون دولار أعلى نسبة نمو في القيمة في صادرات أشهر النصف الأول بنسبة 45% مقارنة بصادرات مايو 2020.
  4. تراجعت صادرات شهر يونيو 2021 بنحو 3% لتبلغ حوالي 335 مليون دولار.
  5. "الدول العربية" تصدرت قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال النصف الأول من عام 2021 مستحوذة على 55% من إجمالى الصادرات بقيمة 1.090 مليار دولار.
  6. "الاتحاد الأوروبي" استحوذ على 14% من إجمالي الصادرات بقيمة 340 مليون دولار بنسبة نمو 31%.
  7. استحوذت" الدول الإفريقية غير العربية" على 11% من إجمالى الصادرات بقيمة 187 مليون دولار بتراجع بلغ 6%.

 

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