تأكيد السيسي تطلع مصر لتعزيز العلاقات مع الأردن يتصدر عناوين الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-(أ ش أ):

تصدر نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الثلاثاء.

وأبرزت صحف "الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية" إعراب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تطلع مصر لتعزيز العلاقات مع الأردن، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، لا سيما على المستويين الاقتصادي والتجاري، مثمنا الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية في إطار رعاية الجالية المصرية في الأردن.

جاءت تصريحات الرئيس، خلال استقباله أمس، أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية، بحضور سامح شكري وزير الخارجية.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأن الرئيس السيسي طلب نقل تحياته إلى شقيقه العاهل الأردني، مشيدا بالعلاقات الأخوية المتينة بين مصر والأردن، وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء استعرض آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة، خاصةً الوضع في لبنان، والتطورات في سوريا وليبيا.

وجرى تبادل الرؤى حول عملية السلام في الشرق الأوسط، والتنسيق القائم بين البلدين الشقيقين في هذا الإطار، حيث أشاد نائب رئيس الوزراء الأردني بالجهود المصرية الحثيثة لتثبيت وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وكذا مبادرة مصر لإعادة إعمار القطاع، وأكد الجانبان تكثيف الجهود على المستوى الدولي، لحلحلة عملية السلام واستئناف المفاوضات لتسوية الأزمة الفلسطينية، استنادا لقرارات الشرعية الدولية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن نائب رئيس الوزراء الأردني نقل للرئيس تحيات الملك عبد الله الثاني بن الحسين، معربا عن التقدير العميق الذي تكنه الأردن لمصر على المستويين الرسمي والشعبي، واعتزازها بالروابط الممتدة بين البلدين الشقيقين، وكذلك مسيرة العلاقات الثنائية، وعلى مستوى آلية التعاون الثلاثي مع العراق الشقيق، مؤكدا حرص الأردن على الاستفادة من جهود مصر التنموية في جميع المجالات، من خلال تبادل الخبرات والاستثمار المشترك، في ضوء مسيرة التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مصر.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللقاء شهد استعراضا لمجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التنسيق القائم بين الجانبين، مع تأكيد أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري، بما يرقى إلى مستوى العلاقات السياسية والروابط التاريخية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، علاوة على دفع التعاون بين الجهات المختصة في البلدين فيما يتعلق بمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

كما تمت الإشادة بالتعاون الثلاثي بين كل من مصر والأردن والعراق، مع تأكيد ضرورة البناء على مخرجات اجتماع القمة الأخير في بغداد في يونيو الماضي، واتخاذ إجراءات ملموسة تسهم في زيادة أوجه التنسيق والتعاون المشترك بين الدول الثلاث، خاصة ما يتعلق بمشروعات الطاقة والربط الكهربائي، والمجمعات الصناعية.

وتناولت صحيفة "الأهرام" لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، جيمس واني إيجا نائب رئيس جمهورية جنوب السودان، بمقر رئاسة الوزراء.

وصرح السفير نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء بأن نائب رئيس جنوب السودان يقوم بزيارة رسمية لمصر تستغرق عدة أيام، على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزراء: الخارجية والتعاون الدولي، والثروة الحيوانية والسمكية، والتجارة والصناعة، والموارد المائية والري، والتعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا، وعددا من المسئولين في جنوب السودان.

وأضاف أنه سيتم خلال الزيارة عقد اجتماعات الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة بين البلدين، والتي سوف تُختتم بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، كما أنه من المقرر أن يعقد وفدا البلدين جلسة مباحثات موسعة، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وجيمس واني إيجا، لبحث تفاصيل التعاون الثنائي والقضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وتم أمس إجراء مراسم استقبال رسمية لضيف مصر بمقر رئاسة الوزراء، حيث تم عزف السلام الوطني للبلدين، واستعراض حرس الشرف.

واهتمت صحيفة "الأخبار" بتسجيل شركة بتروجت -الذراع التنفيذية لقطاع البترول- رقما قياسيا، بتنفيذها مستودع تخزين خام البترول بمنطقة رأس بدران الذي يعد أضخم مستودع تخزين بسقف عائم على مستوى العالم، بسعة 175 ألف متر مكعب، تعادل نحو 1٫1 مليون برميل زيت خام، لتدخل بإنجازها موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية، فضلا عن قيامها بتنفيذ المشروع بتقنيات وأساليب غير مسبوقة، تعد الأولى والأكبر من نوعها في تنفيذ أعمال مستودعات التخزين عالميا.

وقال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إن دخول شركات قطاع البترول موسوعة جينيس للأرقام القياسية يعكس قدرتها على تنفيذ مشروعات ضخمة وفقا لأعلى المعايير والمواصفات العالمية.

وأوضح أن هذا المشروع يأتي ضمن المشروع القومي لإنشاء 29 مستودعا للبترول الخام بعدد من المناطق على مستوى الجمهورية، تتميز بسعات التخزين الكبيرة وسهولة التداول، وفقًا لأحدث التقنيات التشغيلية، في إطار دعم البنية الأساسية وجهود تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول.

وأبرزت صحيفة "الجمهورية" أنه استمرارا للجهود التي تقوم بها سفارة جمهورية مصر العربية في لاهاي، مع دور العرض والسلطات الهولندية المختصة، لاسترداد القطع الأثرية المصرية التي خرجت من البلاد بطريقة غير شرعية، تم استرداد تمثال للكاهن ني كاو بتاح من عصر الدولة القديمة.

وأوضح شعبان عبد الجواد المشرف العام على إدارة الآثار المستردة أن هذا التمثال كان معروضا للبيع في المعرض الأوروبي السنوي للفنون الجميلة Tefaf بمدينة ماستريخت بهولندا، والذي تبين خروجه من مصر بطريقة غير شرعية، مؤكدا أنه ليس من مقتنيات المتاحف أو المخازن التابعة للمجلس الأعلى للآثار، وأنه نتيجة الحفر خلسة.

وأضاف أن التمثال فاقد الأرجل، يصور الكاهن واقفا واضعا ذراعيه بجانبه، ويرتدي نقبة قصيرة، كما حُفر على ذراعه الأيمن اسم الكاهن.

وقامت وزارة الخارجية، أمس، بتسليم القطعة الأثرية إلى لجنة من الخبراء بوزارة السياحة والآثار.