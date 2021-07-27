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انتقادات شديدة ضد أردوغان بعد قيامه بتوزيع عبوات شاي على منكوبي فيضانات بدلًا من إيجاد حلول

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الثلاثاء 27 يوليه 2021

أثار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، موجة من السخرية بعد قيامه بتوزيع عبوات الشاي على منكوبي الفيضانات بمسقط رأسه مدينة ريزه.

 

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" التركية، زار أردوغان، مدينة ريزه، عاصمة ولاية تحمل الاسم نفسه، شمالي البلاد، والتي ضربتها فيضانات ضربتها، مؤخرًا، وأسفرت عن وقوع ضحايا.

 

زيارة أردوغان لم تكن للوقوف على تداعيات تلك الفيضانات، وإنما لحضور مؤتمر شعبي لحزبه العدالة والتنمية، الحاكم.

 

وفي تصرف معتاد منه، لا يتفق مع فداحة الأزمة، وفي تجاهل منه للمصاب الجلل قام أردوغان بتوزيع عبوات من الشاي على المتضررين من الفيضانات، بدلًا من إيجاد حلول وبدائل لتعويضهم عما ألم بهم من خسائر مادية وبشرية، مما أثار غضب الأهالي.

 

وتناقلت المواقع الإخبارية التركية مقطع فيديو لأردوغان أثناء توزيعه الشاي على مواطني ريزه، عقب انتهاء كلمة له في المؤتمر الشعبي للحزب، وسط تجاهل تام لمظاهر التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية في بلد يعاني من تفشي وباء بصورة كبيرة بين مواطنيه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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