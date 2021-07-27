شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: 91 إصابة جديدة بكورونا بينهم 20 دون أعراض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء، إن بر الصين الرئيسي سجل 71 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الاثنين، مقارنة مع 76 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان، إن 31 من الإصابات الجديدة محلية، انخفاضا من 40 في اليوم السابق.

وبينت أن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 20 انخفاضا من 24، فيما لا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 92676، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.