إيران.. أزمة الكهرباء تضرب الصحف الورقية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت صحيفة "صبح نو" الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن عدم صدورها وطباعتها بسبب انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 5 ساعات بالعاصمة طهران.

وقالت الصحيفة التي يمتلكها رئيس البرلمان الإيراني السياسي المتشدد "محمد باقر قاليباف"، في قناتها عبر "تليغرام"، إنها "تعتذر عن الصدور اليوم الثلاثاء بسبب عدم القدرة على طباعتها بسبب انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 5 ساعات وعدم الاستجابة من نظام الكهرباء الاحتياطية، وعدم معالجة واستجابة مناسبة من قبل مكتب الكهرباء الإقليمي في طهران".



وتواجه أغلب المدن الإيرانية أزمة شديدة في الكهرباء، حيث تواصل السلطات قطع التيار الكهربائي خصوصاً في فترة الظهيرة مع ارتفاع درجات الحرارة في أغلب مدن البلاد.

وأدى انقطاع التيار الكهربائي صباح الإثنين في أهم مراكز بيع الهواتف المحمولة والأجهزة الرقمية المعروف بـ"سوق علاء الدين التجاري" في وسط طهران، إلى احتجاجات شعبية مناهضة للنظام والمرشد علي خامنئي.

وجاب المتظاهرون شارع جمهوري إسلامي بمسيرة حاشدة وهم يهتفون ضد النظام ومرشده علي خامنئي واصفين إياها بـ"الديكتاتور"، وطالبوه بالرحيل عن السلطة.