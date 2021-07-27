شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أرقام هامة عن التعيينات فى الوظائف الحكومية وتدريب الموظفين.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن انتهائه من دراسة إعادة تعيين "التسوية" لـ1465 موظفا بالجهاز الإدارى للدولة فى 31 جهة حكومية خلال شهر يونيو الماضى، من الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة طبقا للضوابط التى حددها قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول إعادة تعيين موظفين بالجهاز الإدارى وإجمالى من تم تدريبهم حتى الآن: