شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أرقام هامة عن التعيينات فى الوظائف الحكومية وتدريب الموظفين.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن انتهائه من دراسة إعادة تعيين "التسوية" لـ1465 موظفا بالجهاز الإدارى للدولة فى 31 جهة حكومية خلال شهر يونيو الماضى، من الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة طبقا للضوابط التى حددها قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول إعادة تعيين موظفين بالجهاز الإدارى وإجمالى من تم تدريبهم حتى الآن:
- جهاز التنظيم والإدارة انتهى من دراسة إعادة تعيين "التسوية" لـ1465 موظفا بالجهاز الإدارى للدولة فى 31 جهة حكومية خلال شهر يونيو الماضى.
- التسوية تمت للحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة طبقا للضوابط التى حددها قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016.
- إجمالى عدد من تم تدريبهم حتى الآن بلغ 56 ألفا و587 موظفا.
- تدريب 27 ألفا و296 موظفا من المستهدف فى حزمة برامج أساسيات.
- تدريب 23 ألفا و832 موظفا من المستهدف فى حزمة برامج الجدارات.
- تدريب 4239 موظفا بنسبة 8% فى حزمة البرامج التخصصية.
- تدريب 1200 موظف فى حزمة برامج التطبيقات.