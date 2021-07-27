شكرا لقرائتكم خبر عن الكوريتان تقرران إعادة فتح قنوات الاتصال من جديد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية ، اليوم الثلاثاء، إنهما أعادتا فتح قنوات الاتصال الرسمية بينهما.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء نقلا عن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية أن تلك الخطوة تاتي بعد مرور 13 شهرا من قيام بيونج يانج بقطع الاتصالات المباشرة من جانب واحد احتجاجا على أنشطة الدعاية المناهضة لها في الجارة الجنوبية.

وأعلن بارك سو-هيون، السكرتير الأول للتواصل مع الشعب بالمكتب الرئاسي أن سول وبيونج يانج قررتا استئناف الاتصالات عبر خطهما الساخن المباشر ابتداء من الساعة العاشرة صباحا (بالتوقيت المحلي).

وفي يونيو من العام الماضي، قطعت كوريا الشمالية جميع خطوط الاتصال مع كوريا الجنوبية احتجاجا على "فشل" سول في منع النشطاء من إرسال منشورات دعائية مناهضة لبيونج يانج إلى الدولة الشيوعية.

يذكر أنه قبل أيام قليلة اتفقت أمريكا وكوريا الجنوبية، على العمل الوثيق لإعادة كوريا الشمالية إلى محادثات نزع السلاح النووي.

وأكدت "واشنطن" و"سيئول" على هدف تحقيق نزع السلاح النووي بالكامل، وإقامة السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.