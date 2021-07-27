رئيس تونس محذراً: سنواجه بالرصاص من يفكر باللجوء للسلاح

ابوظبي - سيف اليزيد - تونس (الاتحاد، وكالات)

دخلت تونس أمس، مرحلة سياسية جديدة مع قرار الرئيس قيس سعيد بإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي ووزيري الدفاع والعدل، وتجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوماً، وتوليه رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد بموجب الفصل 80 من الدستور، محذراً من أن القوات المسلحة ستواجه بالرصاص الذين يفكرون باللجوء للسلاح، فيما احتفل آلاف التونسيين بقرارات الرئيس التي اعتبروها استثنائية وجاءت استجابةً لانتفاضة شعبية طالبت بإسقاط حركة «النهضة الإخوانية» وإنهاء سنوات حكمها، فيما منع الجيش رئيس البرلمان وزعيم «النهضة» راشد الغنوشي ونواب آخرين من دخول مبنى البرلمان، بينما حرض الغنوشي الذي تعرض موكبه للرشق بالحجارة أنصاره النزول إلى الشوارع لإنهاء ما وصفه بـ«انقلاب على الثورة والدستور».

وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد إقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي وتجميد أعمال مجلس النوّاب لمدة 30 يوماً، في قرار قال إنه كان يُفترض أن يتخذه منذ أشهر.

كما أعلن سعيد في وقت لاحق أمس، إقالة وزير الدفاع إبراهيم البلتاجي، ووزيرة العدل، حسناء بن سليمان.

وجاء في قرار صدر عن الرئاسة أيضا تكليف الكتاب العامين برئاسة الحكومة بتولي الشؤون الإدارية والمالية بالوزارات.

وأعلن سعيّد عقب اجتماع طارئ عقده في قصر قرطاج مع مسؤولين أمنيّين، أنه سيتولّى بنفسه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويُعيّنه رئيس الجمهوريّة. وحذر سعيّد في خطابه «أنبّه الكثيرين الذين يحاولون اللجوء إلى السلاح من يطلق رصاصة واحدة ستجابهه قواتنا المسلّحة العسكرية والأمنية بوابل من الرصّاص».

وأكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن القرارات التي اتخذها بشأن تجميد البرلمان وإعفاء الحكومة ليست «انقلاباً»، داعياً من يصفون قراراته الأخيرة بأنها انقلاب أن يراجعوا دروسهم في القانون.

قال سعيد في كلمة ألقاها سعيد أمام عدد من التونسيين المتجمعين في شارع «الحبيب بورقيبة» الذي زاره فجر أمس، إنه «استند في اتخاذ القرارات التي أعلن عنها على الفصل 80 من الدستور التونسي الذي يمكنه من اتخاذ تدابير استثنائية في حال وجود خطر» مضيفاً أنه «لا مجال اليوم لأي كان أن يتحصن بالحصانة ولن نسمح لهؤلاء بالتطاول على الدولة ورموزها».

وأوضح أنه استشار قبل الإعلان عن هذه القرارات كلاً من رئيس الحكومة هشام المشيشي الذي التقاه بشكل مباشر ورئيس البرلمان راشد الغنوشي الذي أعلمه بالهاتف.

وتابع «رغم أنني تعاملت معهم بمنتهى الصدق والاحترام يتآمرون ليلاً والمسؤولية تقتضي أن أتحملها ولن أترك تونس لقمة سائغة يتلاعب بها هؤلاء»، مشدداً على أنه لن يتراجع عن القرارات التي اتخذها وتوعد كل من سرق أموال الشعب بأنه سيحاسب.

وفي وقت لاحق أيضاً، أعلن الرئيس التونسي فرض حظر تجول في البلاد بدءا من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً، انطلاقا من يوم أمس، وحتى يوم 27 أغسطس المقبل.

ويمنع القرار تنقل الأشخاص والعربات بين المدن خارج أوقات حظر التجول إلا لقضاء حاجياتهم الأساسية أو لأسباب صحية مستعجلة. كما يمنع القرار كل تجمع يفوق ثلاثة أشخاص بالطريق العام وبالساحات العامة.

كما قالت الرئاسة التونسية في بيان نشرته على فيسبوك إن الرئيس قيس سعيد أصدر قراراً بتعليق العمل في الإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لمدة يومين اعتبارا من اليوم الثلاثاء مع إمكانية تمديد القرار.

وخرج آلاف التونسيين بالعاصمة وتحديداً في ساحة باردو أمام مقر البرلمان وشارع الحبيب بورقيبة على الرغم من حظر التجول، احتفالاً بالقرارات التي وصفت بـ«الاستثنائية والتاريخية».وأطلق أنصار الرئيس والمحتفلون المفرقعات بينما أحاطت وحدات من الجيش بالشارع الذي يضم مقر وزارة الداخلية وسفارة فرنسا ومقرات شركات وبنوك، كما أطلق المحتفلون منبهات السيارات ورفعوا الأعلام في الشوارع ورددوا النشيد الرسمي. ونشر تونسيون صوراً على منصات التواصل الاجتماعي تظهر شرطيين ينضمون للاحتفالات التي تمهد لإزاحة «الإخوان» عن الحكم بعد 10 سنوات من توليهم مقاليد السلطة.

وبينما كانت طائرات هليكوبتر تحلق فوق الحشود المؤيدة لإجراءات الرئيس، صور الناس في الشوارع حركة «النهضة» على أنها سبب فشل تونس على مدى السنوات العشر الماضية في التغلب على الشلل السياسي وتحقيق الازدهار.

وانتشر الجيش في عدة مناطق لحراسة المنشآت العمومية ومن بينها مقر البرلمان ومقر التلفزيون العمومي.

وفي السياق، مُنع مئات من مناصري الرئيس سعيّد مؤيدي حركة «النهضة الإخوانية» من الاقتراب من زعيمهم راشد الغنوشي الذي ظل داخل سيارة أمام البرلمان وتبادل الطرفان الرشق بالحجارة والعبوات. وساد الهدوء محيط مبنى البرلمان بعد مغادرة الغنوشي من أمام مقر البرلمان.

وقام الغنوشي باعتصام لساعات أمام البرلمان ودعا أنصار حزبه إلى التعبئة. وقال «الشعب التونسي لن يقبل الحكم الفردي مجدداً، ندعو كل القوى السياسية والمدنية والفكرية إلى أن يقفوا مع شعبهم للدفاع عن الحرية، ما دامت الحرية مهددة فلا قيمة للحياة».

وقال في مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية إن سعيّد «يريد تحويل طبيعة النظام من نظام برلماني ديمقراطي الى نظام رئاسي فردي استبدادي».

وأكد الغنوشي أن الرئيس لم يستشره قبل أخذ القرارات استناداً إلى الفصل 80 من الدستور التونسي.

جاءت هذه التطورات عقب احتجاجات شعبية أمس الأول، جابت العاصمة وشملت جميع المحافظات للمطالبة بإسقاط المنظومة الحاكمة وحل البرلمان وإزاحة «الإخوان» من الحكم ووصلت الاحتجاجات لحرق مقرات «النهضة» احتجاجاً على 10 سنوات من حكمها، تلاها اجتماع أمني موسع، ثم إعلان الرئيس التونسي تجميد سلطات البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.

إلى ذلك، أقدم عدد من التونسيين على اقتحام مكتب لحركة «النهضة» وإفراغه من الوثائق وإحراقها في مدينة «حومة» بجزيرة «جربة» التونسية.

وأفادت وسائل إعلام تونسية بأنه «بعد قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد مباشرة خرجت جموع غفيرة من التونسيين إلى وسط مدينة حومة السوق للتعبير عن فرحتهم بهذه القرارات». وأضافت: «ثم تم التوجه نحو مكتب حركة النهضة واقتحامه وإخراج ما بداخله من وثائق ليتم إحراقها خارج المكتب، كما تمت إزالة لافتة المكتب».