الأمم المتحدة تشدد على عملية انتخابية شاملة للجميع في ليبيا

ابوظبي - سيف اليزيد - طرابلس (الاتحاد، وكالات)

دعا ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا يان كوبيش المجلس الأعلى للدولة، ومجلس النواب الليبي إلى التوافق حول قانون الانتخابات، واستمرار عملية التواصل بينهما في جميع القضايا. وقالت البعثة الأممية في ليبيا إنها قبلت الدعوة لتقديم الدعم لعمل اللجنة التابعة لمجلس النواب والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وذلك خلال الاجتماع الذي سيعقد في روما حتى 29 يوليو. وأشارت البعثة إلى أن دورها يتمثل خلال الاجتماع في تقديم الدعم والمشورة الفنيين إلى اللجنة التابعة لمجلس النواب الليبي والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في وضع مشاريع قوانين انتخابية استناداً إلى مبادئ الأمم المتحدة، مشددة على أهمية إجراء عملية انتخابية شاملة للجميع.

إلى ذلك، ناقش السفير الأميركي لدى طرابلس ريتشارد نورلاند مع عضوي المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني وعبد الله اللافي الأوضاع الأمنية في الجنوب والمصالحة الوطنية كعنصر مهم لإنهاء الصراع وتحسين حياة جميع الليبيين. وكشف المجلس الرئاسي عن توقيع جميع المكونات الاجتماعية في الجنوب ميثاق فزان للتعايش السلمي والوئام الاجتماعي تحت شعار «فزان من أجل ليبيا واحدة موحدة». فيما قال عضو مجلس النواب الليبي علي السعيدي لـ«الاتحاد» إن زيارة رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة إلى الجنوب لها أهداف شخصية وليس لحل مشكلات مدن الجنوب.