الجيش اليمني يدحر مليشيا الحوثي من عدّة مواقع في "اليعيرف" بمأرب

محمد الفلاح - الجيش اليمني يدحر مليشيا الحوثي من عدة مواقع في اليعيرف بمأرب

الثلاثاء 27 يوليه 2021

تخوض قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية معارك متواصلة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في منطقة اليعيرف شمال غرب محافظة مارب، لليوم الثاني على التوالي.



وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن قوات الجيش والمقاومة تمكنت الإثنين من دحر مليشيا الحوثي من عدّة مواقع في المنطقة، بعد معارك شرسة ألحقت بالمليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وأضاف أن أبطال الجيش ألقوا القبض على مجموعة من عناصر المليشيا، واستعادوا أسلحة وكميات من الذخائر المتنوعة.

وكانت قوات الجيش قد كبّدت مليشيا الحوثي الأحد خسائر بشرية ومادية كبيرة في الجبهة ذاتها، وتمكنت من اعتقال عناصر حوثية واستعادة طقم بما عليه من عتاد إضافة إلى أسلحة وذخائر متنوعة.