شكرا لقرائتكم خبر عن 1365 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1365 إصابة جديدة بكوفيد19- خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 191 ألفا و531 إصابة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن البلاد سجلت حالتي وفاة إضافيتين، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 2079، فيما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين خرجوا من الحجر الصحي بعد شفائهم الكامل 168629 بزيادة 1264 عن اليوم السابق.

ووصل عدد المرضى الذين يعانون من حالة حرجة، إلى 269 بزيادة 25 عن اليوم السابق.