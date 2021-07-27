شكرا لقرائتكم خبر عن 98 قتيلاً.. الكشف عن آخر ضحايا انهيار مبنى فلوريدا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت دانييلا ليفين كافا رئيسة بلدية مقاطعة ميامي-ديد الأمريكية، يوم الاثنين، إنه تم انتشال جثمان آخر شخص مدرج في عداد المفقودين بعد انهيار برج سكني قرب ميامي الشهر الماضي، وتحديد هويته، لتصل الحصيلة النهائية المؤكدة للقتلى إلى 98.

وذكر مسؤولون إن فرق البحث عثرت على جثمان آخر الضحايا في 20 من يوليو تموز، وكان خبراء الطب الجنائي يعملون منذ ذلك الحين على تأكيد هويته قبل الإعلان الصادر يوم الاثنين.

وأوضحت "ليفين كافا"، إنه لا يُعتقد أن هناك ضحايا آخرين وسط الركام، فيما انهار المبنى جزئيا فجأة في الساعات الأولى من صباح يوم 24 يونيو حزيران.