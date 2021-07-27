شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تكشف إحصائيات مخيفة عن معدلات الجوع في العالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن الإنتاج الغذائي العالمي غير الفعال، هو ‏السبب الجذري للارتفاع الهائل في الجوع، وكذلك ثلث الانبعاثات و80% من فقدان التنوع ‏البيولوجي.‏ وأشار غوتيريش في كلمة له أمس قبل انعقاد قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية في روما، إلى أن ما يصل ‏إلى 811 مليون شخص واجهوا الجوع في عام 2020 م بزيادة 161 مليون شخص عن عام 2019م، مبيناً ‏أنه جراء الاضطرابات الناجمة عن جائحة كوفيد-19، لا يستطيع ثلاث مليارات شخص تناول الطعام ‏الصحي.‏ وقال: نحن بعيدون جداً عن المسار الصحيح لتحقيق أهـداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030م، ‏مسلطاً الضوء على أن الفقر وعدم المساواة في الدخل وارتفاع تكلفة الغذاء، هي المسؤولة عن هذه ‏العلل، وتغيّر المناخ والصراعات كانت عواقب ومحركات لهذه الكارثة.‏