شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تكشف إحصائيات مخيفة عن معدلات الجوع في العالم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن الإنتاج الغذائي العالمي غير الفعال، هو السبب الجذري للارتفاع الهائل في الجوع، وكذلك ثلث الانبعاثات و80% من فقدان التنوع البيولوجي. وأشار غوتيريش في كلمة له أمس قبل انعقاد قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية في روما، إلى أن ما يصل إلى 811 مليون شخص واجهوا الجوع في عام 2020 م بزيادة 161 مليون شخص عن عام 2019م، مبيناً أنه جراء الاضطرابات الناجمة عن جائحة كوفيد-19، لا يستطيع ثلاث مليارات شخص تناول الطعام الصحي. وقال: نحن بعيدون جداً عن المسار الصحيح لتحقيق أهـداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030م، مسلطاً الضوء على أن الفقر وعدم المساواة في الدخل وارتفاع تكلفة الغذاء، هي المسؤولة عن هذه العلل، وتغيّر المناخ والصراعات كانت عواقب ومحركات لهذه الكارثة.