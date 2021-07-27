أمريكا تتعهد للعراق بتوفير ‏الموارد اللازمة للحفاظ على أراضيه

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الدمام - شريف احمد - أكدت حكومتا الولايات المتحدة الأمريكية والعراق أهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية طويلة المدى وعلى القضايا الرئيسية ذات الاهتمام المشترك التي تشمل الاستقرار الإقليمي، والصحة العامة، وتغير المناخ، وكفاءة الطاقة واستقلالها، والمساعدات الإنسانية، وحقوق الإنسان، والتعاون الاقتصادي والتبادلات الثقافية والتعليمية.
جاء ذلك في بيان مشترك عقب الجلسة الختامية للحوار الاستراتيجي بين وفد الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ووفد العراق برئاسة وزير الخارجية الدكتور فؤاد حسين، التي عقدت أمس في واشنطن وفقاً لاتفاقية الإطار الاستراتيجي لعام 2008م لعلاقة الصداقة والتعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية العراق.
وقدم العراق خلال الجلسة بياناً مفصلاً عن جهوده لتعزيز العودة الآمنة والطوعية للنازحين داخلياً إلى مناطقهم الأصلية، فيما تعهدت الولايات المتحدة بمواصلة دعمها في هذا الصدد.
وجددت الولايات المتحدة التأكيد على احترامها سيادة العراق وقوانينه، متعهدةً بمواصلة توفير الموارد التي يحتاجها العراق للحفاظ على وحدة أراضيه، فيما أكدت الحكومة العراقية من جانبها التزامها بحماية أفراد التحالف الذين يقدمون المشورة لقوات الأمن العراقية وتمكينهم، وأعادوا تأكيد موقفهم بأن جميع قوات التحالف موجودة في العراق بناء على دعوتها.
كما أكد الوفدان أن القواعد التي تستضيف الولايات المتحدة وأفراد التحالف الآخرين هي قواعد عراقية وتعمل وفقًا للقوانين العراقية القائمة، وهم ليسوا قواعد أمريكية أو لقواعد التحالف، ووجود موظفين دوليين في العراق هو فقط لدعم حكومة العراق في قتال داعش.
وقررت الوفود بعد المحادثات الفنية الأخيرة أن العلاقة الأمنية ستنتقل بالكامل إلى دور التدريب والإرشاد والمساعدة، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، كما أنه لن تكون هناك قوات أمريكية ذات دور قتالي في العراق بحلول 31 ديسمبر 2021.
وأعربت الولايات المتحدة عن نيتها في مواصلة دعمها قوى الأمن الداخلي، بما في ذلك البشمركة، لبناء قدرتها على التعامل مع التهديدات المستقبلية، إضافةً إلى دعمها جهود العراق في تعزيز الإصلاح الاقتصادي وتعزيز التكامل الإقليمي، لا سيما من خلال مشروعات الطاقة مع الأردن وهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي.أمريكا تتعهد للعراق بتوفير الموارد اللازمة للحفاظ على أراضيه
واس – واشنطن
أكدت حكومتا الولايات المتحدة الأمريكية والعراق أهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية طويلة المدى وعلى القضايا الرئيسية ذات الاهتمام المشترك التي تشمل الاستقرار الإقليمي، والصحة العامة، وتغير المناخ، وكفاءة الطاقة واستقلالها، والمساعدات الإنسانية، وحقوق الإنسان، والتعاون الاقتصادي والتبادلات الثقافية والتعليمية.
جاء ذلك في بيان مشترك عقب الجلسة الختامية للحوار الاستراتيجي بين وفد الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ووفد العراق برئاسة وزير الخارجية الدكتور فؤاد حسين، التي عقدت أمس في واشنطن وفقاً لاتفاقية الإطار الاستراتيجي لعام 2008م لعلاقة الصداقة والتعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية العراق.
وقدم العراق خلال الجلسة بياناً مفصلاً عن جهوده لتعزيز العودة الآمنة والطوعية للنازحين داخلياً إلى مناطقهم الأصلية، فيما تعهدت الولايات المتحدة بمواصلة دعمها في هذا الصدد.
وجددت الولايات المتحدة التأكيد على احترامها سيادة العراق وقوانينه، متعهدةً بمواصلة توفير الموارد التي يحتاجها العراق للحفاظ على وحدة أراضيه، فيما أكدت الحكومة العراقية من جانبها التزامها بحماية أفراد التحالف الذين يقدمون المشورة لقوات الأمن العراقية وتمكينهم، وأعادوا تأكيد موقفهم بأن جميع قوات التحالف موجودة في العراق بناء على دعوتها.
كما أكد الوفدان أن القواعد التي تستضيف الولايات المتحدة وأفراد التحالف الآخرين هي قواعد عراقية وتعمل وفقًا للقوانين العراقية القائمة، وهم ليسوا قواعد أمريكية أو لقواعد التحالف، ووجود موظفين دوليين في العراق هو فقط لدعم حكومة العراق في قتال داعش.
وقررت الوفود بعد المحادثات الفنية الأخيرة أن العلاقة الأمنية ستنتقل بالكامل إلى دور التدريب والإرشاد والمساعدة، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، كما أنه لن تكون هناك قوات أمريكية ذات دور قتالي في العراق بحلول 31 ديسمبر 2021.
وأعربت الولايات المتحدة عن نيتها في مواصلة دعمها قوى الأمن الداخلي، بما في ذلك البشمركة، لبناء قدرتها على التعامل مع التهديدات المستقبلية، إضافةً إلى دعمها جهود العراق في تعزيز الإصلاح الاقتصادي وتعزيز التكامل الإقليمي، لا سيما من خلال مشروعات الطاقة مع الأردن وهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي.