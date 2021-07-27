شكرا لقرائتكم خبر عن مرض غامض يهاجم دبلوماسيين وضباط أمريكيين.. والكونجرس يتدخل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - من المتوقع أن يأذن الكونجرس الأمريكي بتقديم مساعدات مالية لعشرات المسؤولين الأمريكيين الذين يعانون من إصابات في الدماغ ناجمة عن مرض غامض غالبا ما يطلق عليه اسم "متلازمة هافانا" نظرا لأنه تم الإبلاغ عنه لأول مرة في كوبا.

وذكرت صحيفة "لوس أنجليس تايمز" مساء أمس، أنه من المقرر أن يوافق مجلس النواب على مشروع قانون يفوض وكالة الاستخبارات المركزية ووزارة الخارجية بتعويض الدبلوماسيين المصابين وضباط الاستخبارات وأفراد الأسر عن الفواتير الطبية غير المدفوعة المتعلقة بعلاج هذه المتلازمة.

ووافق مجلس الشيوخ على هذا الاجراء الذى يحظى بتأييد واسع من الحزبين الشهر الماضى. ومن المرجح أن يحال إلى مكتب الرئيس جو بايدن هذا الأسبوع للتوقيع عليه.

وقال المؤيدون إن هذا الإجراء ضرورى لأن التأمين الصحي الحالي لا يغطى علاج هذه الحالة.