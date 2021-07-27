شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتي رئيسا مكلفا بتشكيل حكومة لبنانية جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتهت الاستشارات النيابية اللبنانية بتكليف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة الجديدة بعد حصوله على 72 صوتا. وجاءت نتائج الاستشارات النيابية على الشكل التالي: 72 صوتا لميقاتي مقابل 42 لا تسمية وصوت واحد للسفير نواف سلام وغياب 3.

وقال الرئيس المكلف ميقاتي بعد لقائه الرئيس ميشال عون أمس، إن لديه الضمانات الخارجية المطلوبة للخروج من الأزمة، وقال: «لو لم يكن هناك لدي ضمانات وتطمينات خارجية محددة لما أقدمت على خطوتي وأنا مطمئن».

وأضاف ميقاتي: «ليس لدي عصا سحرية ولا أستطيع فعل العجائب»، مشيرا إلى أن «المهمة صعبة لكننا سننجح إذا تضافرت كل جهودنا بدون مناكفات ومهاترات واتهامات متبادلة».

وتابع: «أخذت قراري بأن أقدم على هذه المهمة تجنبا لامتداد النار الذي نعيشه، وبالتعاون مع الرئيس عون، سنشكل الحكومة المطلوبة التي ستنفذ المبادرة الفرنسية لمصلحة لبنان والاقتصاد اللبناني كي ننشل البلد من الانهيار».