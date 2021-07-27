شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الأحواز.. الاحتجاجات في طهران.. «ارحل يا خامنئي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انفجرت شرارة الاحتجاج في العاصمة الإيرانية طهران، أمس، بعد قرابة أسبوعين على انطلاقها في منطقة الأحواز، وأكدت المعارضة الإيرانية أمس أن مئات المحتجين تظاهروا في شوارع العاصمة طهران مرددين هتافات ضد نظام الملالي «استحي يا خامنئي واترك الحكومة»، و«الموت للديكتاتور» و«الموت لخامنئي» في شوارع طهران.

وانطلقت الاحتجاجات في طهران بين شارع 30 تير وساحة بهارستان، وردد المتظاهرون هتافات ضد زعيم النظام علي خامنئي وهذا ما يؤشر على حدة الغضب من قادة الملالي وهتفوا «عار عليك يا خامنئي»، و«لا غزة ولا لبنان، أضحي بحياتي من أجل إيران»، و«يجب أن يرحل الملالي من إيران».

فيما قالت مصادر المعارضة الإيرانية إن المظاهرات كانت في عدة شوارع رئيسة في طهران، مثل شارع انقلاب وشارع حافظ وبهارستان وأشارت المعارضة إلى أن المظاهرات امتدت إلى شوارع أخرى، وسط هتافات «لا تخافوا، لا تخافوا، نحن جميعًا معًا» و«ليرحل الملالي ولن تنفعهم الدبابة والمدفع».

وكانت الاحتجاجات انطلقت في إقليم الأحواز على شح المياه ورقتها من قبل نظام الملالي عبر إقامة السدود محولة مجرى الأنهار عن الإقليم المنكوب.

ولا تزال المدن المنتفضة تخضع لحظر تجول غير معلن ونشر النظام آلاف العناصر من القوات الخاصة وقوات الحرس الثوري ومئات السيارات الخاصة بمكافحة الشغب مستقرة في ساحات وشوارع مدن الأحواز وايذة والحويزة، والحائي، والحميدية، والفلاحية، ومعشور، والجراحي، والخفاجية، وكوت عبدالله، ومدن أخرى في الإقليم.

وبحسب موقع «إيران إنترناشيونال» فإن حي علوي في الأحواز محاصر بقوات الأمن من مدخليه الرئيسين، وإن قوات الأمن فتشت كل من يغادر المنطقة أو يدخلها، وطلبت من البعض فتح هواتفهم المحمولة ليتم اعتقالهم في حال كانت تحتوي على مقاطع فيديو من الاحتجاجات.