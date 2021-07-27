بهتاف "الموت للديكتاتور".. احتجاجات الكهرباء تضرب شمالي إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت مدينة "فرديس" بمحافظة البرز شمالي إيران، اليوم الثلاثاء، احتجاجات شعبية ضد النظام بسبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي.

وأشارت مواقع إخبارية حكومية إيرانية، إلى بخروج مسيرات شعبية في شوارع مدينة "فرديس" التابعة لمحافظة البرز الواقعة شمال إيران والمجاورة للعاصمة طهران بسبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي.



وهتف المحتجون بعدة شعارات مناهضة للنظام الإيراني منها: "الموت للديكتاتور" في إشارة إلى المرشد علي خامنئي.

كما أظهر مقطع فيديو محتجون في هذه المدينة وهم يهتفون "من مدينة كرج وحتى خوزستان الشعب واحد لا يريد النظام".

وصباح أمس الاثنين، خرجت مسيرة حاشدة في وسط طهران بسبب أزمة الكهرباء، وهتف المتظاهرون بشعارات "يجب أن يرحل الملالي" و"لا غزة ولا لبنان روحي فداء إيران" و"اخجل يا خامنئي واترك الحكم" و"الموت للديكتاتور".