شكرا لقرائتكم خبر عن "صندوق تحيا مصر".. دور كبير وشراكة استراتيجية ورؤى تنموية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عمل صندوق تحيا مصر كمعاون لأجهزة الدولة، عبر 6 محاور عمل هي الرعاية الصحية، الحماية الاجتماعية، التنمية العمرانية، التنمية الاقتصادية، دعم التعليم والتدريب، ومواجهة الكوارث والأزمات، حتى تطور دوره ليصبح كيانا يبادر وينفذ مشروعات ومبادرات هدفها دائما هو حياة كريمة للإنسان المصرى.

ويعد صندوق تحيا مصر ترجمة حقيقية لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في وجود أداة تساند الدولة، عبر اعتماد حلول مرنة، للمشكلات التي تتصدى لها أجهزة الدولة، إضافة الى تبني الدور الأساسي بجانب الأجهزة الرسمية ومنظمات المجتمع المدني في مختلف المبادرات والمشروعات التي تحسن من جودة حياة ملايين المصريين، ورصدت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أبرز المحطات الهامة التي قام بها الصندوق:

1- عقد صندوق تحيا مصر شراكة استراتيجية مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وكانت تلك الشراكة بمثابة كلمة السر وراء إحداث نقلة نوعية في مستوى أداء الخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية والمشاركة الفاعلة في المشروعات التنموية ومواجهة التحديات التي يعاني منها المجتمع.

2- نجح صندوق تحيا مصر في توحيد جهود العمل المجتمعي من خلال الاتصال المباشر والدائم مع القطاع الخاص والبنوك ومنظمات المجتمع المدني، وتنفيذ مشروعات ومبادرات مشتركة حققت أقصى استفادة من الميزانيات المرصودة من هذه القطاعات لصالح المسئولية المجتمعية وتحسين الظروف المعيشية للأسر الأولى بالرعاية.

3- حصد صندوق تحيا مصر 3 أرقام قياسية بموسوعة جينيس العالمية بعد نجاحه في تنظيم أكبر قافلة مساعدات إنسانية شهدها العالم، ليصبح مصدر إلهام للعديد من المهتمين بشأن الإنسانية والعمل الخيري حسب ما جاء على لسان أحمد مقلد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشريك الرسمي لجينيس للأرقام القياسية في مصر، معقبا على توفير الصندوق لهذه القافلة.

4- امتدت أنشطة صندوق تحيا مصر لتشمل نطاق محافظات الجمهورية كافة، في أقصى الحدود والمناطق النائية، بل وأصبحت عابرة للحدود بعد تنفيذ تكليف السيد الرئيس، بالمشاركة في المبادرة المصرية لإغاثة وإعمار قطاع غزة.