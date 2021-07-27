محافظ جنوب سيناء يوقع اتفاقا تمهيديا للتآخي بين مدينتي نيش الصربية وشرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - الطور-(أ ش أ):

وقع محافظ جنوب سيناء خالد فودة مع على الاتفاق التمهيدي للتأخي بين مدينة نيش في دولة صربيا ومدينة شرم الشيخ، وذلك خلال زيارة المحافظ لصربيا على رأس وفد من رجال الأعمال والمستثمرين.

وقالت محافظة جنوب سيناء في بيان مساء أمس الإثنين، إن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون بين المدينتين خاصة في مجال السياحة، مضيفا أنه تم الاتفاق على تشغيل خط طيران مباشر بين شرم الشيخ ومدينة نيش، وكذا مدينة بلجراد على غرار خط بلجراد/ الغردقة، مع تذليل العقبات التي تحول دون ذلك.

وأشار البيان إلى أنه تم أيضا بحث التعاون فى مجال التعليم العالي ودراسة إعطاء منح دراسية متبادلة والاستفادة من خبرة جامعة نيش في مجال الاتصالات والحاسب الألي.

ولفت البيان إلى تصريحات دراجنا سيتيروفسكي عمدة مدينة نيش الصربية التي أكد خلالها إن هذه الزيارة تمثل انطلاقة قوية للعلاقات بين البلدين ووعدت بزيارة مدينة شرم الشيخ قريبا على رأس وفد من المختصين هناك، مضيفا أنه تم الاتفاق على تسمية ميدان في مدينة نيش باسم شرم الشيخ ووضع عمل جمالي يرمز للمدينه فيه.

وفي سياق متصل، أعلن البيان عن مشاركة محافظ جنوب سيناء، والوفد المرافق في عدة اجتماعات مع رئيس غرفة التجارة والاقتصاد، ورئيس هيئة مطارات صربيا لبحث تعزيز التعاون بين الجانبين، كما تم خلال اللقاء تسليط الضوء على مقومات المحافظة الجاذبة للاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة، وأبدى الجانب الصربي اهتمامه ورغبته في عقد لقاء مع رئيس غرفة التجارة المصرية لاستكمال المناقشات حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين.​