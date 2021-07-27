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"مزاعم حركة داخل النعش" توقف جنازة في البحيرة.. ومصدر: "عادوا للمستشفى فتأكدوا من وفاته"

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محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

شهدت مدينة إدكو بمحافظة البحيرة، واقعة غريبة، خلال تشييع جنازة أحد المواطنين بها بعدما خيل لأقاربه حدوث حركة داخل النعش، جعلتهم يظنون أن الميت عاد للحياة.

وسادت حالة من الهرج في الجنازة وتعالت الصرخات مطالبة بتحرير وجه المتوفي " أحمد .ب" وتوقفت مراسم الجنازة ليصطحبه ذويه إلى المستشفى.

وصرح مصدر بمديرية صحة البحيرة أن أطباء مستشفى إدكو أجروا الكشف الطبي على المتوفي بعد عودة المشيعين بجثمانه إلى المستشفى، وأكدوا أنه وصل المستشفى متوفيًا وليس حيا كما خيل لمرافقيه.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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