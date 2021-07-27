مقتل شخص في مشاجرة بين عائلتين في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

لقى محام حتفه، في مشاجرة بين عائلتين بقرية أبو صير التابعة لمركز الواسطى شمال بني سويف، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

تلقى اللواء محمد مراد مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بوقوع مشاجرة بين عائلتي الجندي والعرب في عزبة أبو شلب، بقرية أبو صير بمركز الواسطى، مما أسفر عن مقتل" حسام.ح " محام، 35 عاما.

انتقل رجال المباحث لموقع البلاغ وتبين من التحريات أن سبب المشاجرة خلاف بسبب مصاهرة بين العائلتين.

جرى نقل الجثة إلى مستشفى الواسطى المركزي، وفرض طوقا أمنيا حول منازل العائلتين منعا من تجدد الاشتباكات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.