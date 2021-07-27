السيسي ينوه بالعلاقات مع الأردن

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (الاتحاد)

أشاد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالعلاقات بين بلاده والأردن والذي وصفها بـ«الأخوية المتينة»، لافتاً إلى أنها بلغت مستوى متقدماً على مختلف الأصعدة. وقال خلال استقباله نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن مصر تطلع لتعزيز التعاون بما يساهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين، لا سيما على المستويين الاقتصادي والتجاري.

وأكدت مصر والأردن تكثيف الجهود على المستوى الدولي بهدف حلحلة عملية السلام واستئناف المفاوضات لتسوية الأزمة الفلسطينية، استنادًا لقرارات الشرعية الدولية. وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي أنه تم تبادل الرؤى فيما يخص تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط، والتنسيق القائم بين البلدين في هذا الإطار. وأشاد الصفدي بالجهود المصرية الحثيثة لتثبيت وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ومبادرة مصر لإعادة إعمار غزة.