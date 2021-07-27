صندوق النقد: تونس تواجه ضغوطاً اقتصادية واجتماعية غير عادية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 يوليو 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين

أبدى صندوق النقد الدولي استعداده لمواصلة دعم تونس في التعامل مع تبعات جائحة كورونا (كوفيد-19) وتحقيق تعاف شامل غني بالوظائف. وقال المتحدث باسم الصندوق إن “تونس تواصل مواجهة ضغوط اقتصادية واجتماعية غير عادية”.

وأكد أن الصندوق أنه “يراقب عن كثب تطورات الوضع في تونس”.

انخفضت السندات الصادرة عن البنك المركزي التونسي بالعملة الصعبة انخفاضا حادا اليوم الاثنين، بعد أن أقال الرئيس التونسي الحكومة وجمد عمل البرلمان أمس الأحد في تصعيد للأزمة السياسية.

ونزل إصدار السندات المقومة بالدولار التي ينتهي أجلها في 2025 بمقدار 2.6 سنت، ليتداول عند 86.005 سنت في الدولار، وهو أدنى مستوى منذ منتصف مارس، بحسب ما كشفته بيانات تريدويب.

ونزلت سندات مقومة باليورو لأجل 2024 بأكثر من ثلاثة سنتات إلى 86.348 سنت، قرب أدنى مستوى في تسعة أشهر وفقا لتريدويب.

وقال الرئيس التونسي قيس سعيد يوم أمس الأحد، إنه سيتولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد في تحرك وصفه خصومه بالانقلاب.