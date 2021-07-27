الفتح يرحب باتفاق خروج القوات القتالية بشكل كامل

وقال التحالف في بيان، "نرحب بما حققه المفاوض العراقي من انجاز بالاتفاق على خروج القوات القتالية بشكل كامل في نهاية هذا العام وهو خطوة ايجابية متقدمة باتجاه تحقيق السيادة الوطنية الكاملة".

وأعرب التحالف عن أمله "من المسؤولين المعنيين في الدولة العراقية متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشكل عملي وكل الشكر والتقدير للمفاوض العراقي على هذا الانجاز الوطني".



والتقى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم الاثنين الرئيس الاميركي جو بايدن، وتم التباحث في عدة مجالات منها، التأكيد على عدم وجود قوات قتالية بحلول يوم 31 من كانون الأول 2021.