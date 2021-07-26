شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة اللبنانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتهت الاستشارات النيابية المُلزمة التي أُجريت في لبنان اليوم إلى تكليف رئيس الحكومة السابق والنائب الحالي محمد نجيب ميقاتي رئيساً للحكومة اللبنانية.

وجرت الاستشارات على مرحلتين، حصل ميقاتي خلال الأولى على 52 صوتاً ليرتفع عدد الأصوات مع انتهاء الجولة الثانية إلى 72 صوتاً، مقابل 43 نائباً امتنعوا عن التسمية، وصوت واحد للسفير نواف سلام، إضافة إلى مقاطعة كل من النائبين طلال أرسلان ونهاد المشنوق للاستشارات.