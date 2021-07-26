الارشيف / اخبار العالم

تكليف نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة اللبنانية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة اللبنانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتهت الاستشارات النيابية المُلزمة التي أُجريت في لبنان اليوم إلى تكليف رئيس الحكومة السابق والنائب الحالي محمد نجيب ميقاتي رئيساً للحكومة اللبنانية.

وجرت الاستشارات على مرحلتين، حصل ميقاتي خلال الأولى على 52 صوتاً ليرتفع عدد الأصوات مع انتهاء الجولة الثانية إلى 72 صوتاً، مقابل 43 نائباً امتنعوا عن التسمية، وصوت واحد للسفير نواف سلام، إضافة إلى مقاطعة كل من النائبين طلال أرسلان ونهاد المشنوق للاستشارات.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا