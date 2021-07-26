رئيس نيجيريا إلى لندن لإجراء فحوصات طبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - غادر الرئيس النيجيري محمد بخاري متوجها إلى لندن، الإثنين، لإجراء فحوص طبية، بحسب بيان الرئاسة النيجيرية.

وزار بخاري (78 عاماً) لندن عدة مرات لأسباب طبية منذ انتخابه رئيساً لأول مرة عام 2015، من دون أن يكشف طبيعة مرضه.



وخلال الزيارة أيضا، من المقرر أن يحضر أعمال قمة الشراكة العالمية من أجل التعليم التي ينظمها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، وفقا للبيان.

وأوضح البيان أن "بعد القمة سيقضي الرئيس بضعة أيام لإجراء فحوص طبية. ومن المقرر أن يعود في الأسبوع الثاني من أغسطس/آب".

في البداية، كان من المقرر أن يسافر بخاري في رحلة طبية أواخر يونيو/ حزيران الماضي، لكن تم تأجيل سفره في اللحظة الأخيرة من قبل الرئاسة التي لم توضح سبب التأجيل.

وأثارت الحالة الصحية للجنرال السابق الجدل لدى إعادة انتخابه في عام 2019، إذ اعتبرت المعارضة أن وضعه الصحي لا يسمح بقيادة البلاد.

وزار الرئيس النيجيري لندن لأسباب طبية في عامي 2016 و2017. وقال إنه "لم يسبق أن كان مريضاً هكذا" في حياته وخضع لعدة عمليات نقل دم.

وتعود آخر إقامة له في لندن إلى الفترة الواقعة بين نهاية مارس/ آذار ومنتصف نيسان/أبريل، قبيل إضراب الأطباء في المستشفيات العامة احتجاجاً على انخفاض الرواتب وعدم توافر المعدات المناسبة.

وأثار سفره جدلا في أكبر دول أفريقيا من حيث عدد السكان، حيث النظام الصحي متهالك مع أقل من 42 ألف طبيب لمئتي مليون نسمة.