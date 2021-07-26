مقتل عامل يشعل انتفاضة ضد نظام خامنئي غربي إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - خرجت احتجاجات شعبية في مدينة "بانه" التابعة لمحافظة كردستان الإيرانية التي يقطنها أقلية كردية، غربي إيران، على خلفية مقتل عامل.

وذكر موقع "آوا تودي" الإيراني المعارض نقلاً عن مصادر محلية، إن "احتجاجات كبيرة اندلعت في وقت متأخر من مساء الإثنين أمام مبنى حاكم مدينة "بانه" على خلفية مقتل عامل يعمل بنقل البضائع على ظهره بين الجبال الوعرة من إيران إلى شمال العراق".

وأضافت المصادر المحلية الكردية أن "حشدا كبيرا من أبناء مدينة بانه توجهوا نحو مبنى حاكم المدينة وتجمعوا هناك وحصلت مواجهات عنيفة مع القوات الأمنية أسفرت عن إصابة 12 من المحتجين بجروح".

فيما تحدثت مواقع إخبارية معارضة أيضاً عن مقتل أحد المحتجين حيث تجمع الناس أمام مستشفى مدينة بانه بعد قمعهم من قبل السلطات الأمنية.

وبدأت يتصاعد حجم الغضب الشعبي في إيران ضد النظام والسلطة الحاكمة التي يهمين عليها رجال الدين المتشددون ومناصروهم.

وشهدت العاصمة طهران، الإثنين، احتجاجات شعبية رفعت شعارات مناهضة للنظام ومرشده علي خامنئي، فيما أظهرت مقاطع فيديو مساء الإثنين أيضا حشدا من الإيرانيين غرب طهران وهم يرددون هتاف" الموت لخامنئي".

كما تشهد محافظة خوزستان جنوبي البلاد، احتجاجات منذ 10 أيام، إثر شح المياه في المحافظة، تقابلها السلطات بقمع وحشي.