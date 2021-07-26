موجز ”الخليج 365” للتكنولوجيا.. قصة أمازون وبيتكوين وتلفاز بـ4 أرجل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.

تفكر عملاقة التجارة الإلكترونية شركة "أمازون"، اعتماد العملات الرقمية في التعامل، في تطور جديد لتعزيز قوة العملات الرقمية في الأسواق.

أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار اليوم الإثنين، عن عقد 3 شراكات فردية مع 3 شركات لتزويدها بحزم دعم مالية وغير مالية.

أعلنت شركة سامسونج عن إطلاق تلفازها The Serif الفاخر بإصدار 65 بوصة، إلى جانب الإصدارات الأخرى 43 و50 و55 بوصة.

أعلنت شركة وان بلس عن إطلاق سماعة الرأس اللاسلكية Buds Pro الجديدة التي تجمع التصميم غير المعتاد والوظائف المتطورة والتكلفة الجذابة.

