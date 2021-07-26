عاجل.. الرئيس التونسي يفرض حظر تجول لمدة شهر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد فرض حظر تجول في البلاد بدءا من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا، انطلاقا من اليوم الاثنين وحتى يوم 27 أغسطس المقبل.



ويمنع القرار تنقل الأشخاص والعربات بين المدن خارج أوقات حظر التجول إلا لقضاء حاجياتهم الأساسية أو لأسباب صحية مستعجلة.

كما يمنع القرار كل تجمع يفوق ثلاثة أشخاص بالطريق العام وبالساحات العامة.

ويأتي القرار ضمن عدة تدابير أخرى اتخذها الرئيس سعيد غداة إعلانه توليه السلطة التنفيذية وإقالة الحكومة وتجميد اختصاصات البرلمان، من بينها أيضا تعطيل العمل في الإدارة والمؤسسات العمومية يومي الثلاثاء والأربعاء.