نائبة تونسية: لن نسمح للإخوان بالالتفاف على فرحة التونسيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

قالت النائبة التونسية ورئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، الإثنين، إن حزبها لن يسمح للإخوان بالالتفاف على فرحة الشعب التونسي عقب قرارات رئيس البلاد قيس سعيد.



وأضافت موسي، أنه :" نريد التخلص من الإخوان"، مؤكدة رفضها للمتاجرين بالدين والمتسترين على الفساد والإرهابيين.

وأعلن الرئيس قيس سعيد أمس الأحد تجميد كلّ أعمال مجلس النوّاب وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه بعد يوم شهد مظاهرات ضدّ حركة النهضة الإخوانية في كثير من المدن في أنحاء البلاد، على الرغم من انتشار الشرطة بشكل كثيف للحدّ من التنقّلات.

وجاءت هذه القرارات بموجب الفصل 80 من الدستور، وعقب اجتماع طارئ في قصر قرطاج، فيما تُواجه البلاد أزمة غير مسبوقة على المستوى السياسي والصحي أيضا في صراعات على السلطة وتعنت الإخوان.