تفاصيل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي ونائب رئيس جنوب السودان



الشارقة - اميمة ياسر -

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور جيمس واني إيجا، نائب رئيس جمهورية جنوب السودان، مؤتمرًا صحفيًا، عقب انتهاء مباحثات الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة بين البلدين، بحضور وفد وزاري رفيع المستوى من الجانبين.

واستهل الدكتور مصطفى مدبولي، كلمته بالترحيب بالدكتور جيمس واني إيجا، والوفد الوزاري رفيع المستوى المرافق له، في بلده الثاني مصر؛ بمناسبة انعقاد الدورة الأولى لأعمال اللجنة العليا للتعاون بين البلدين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتى في إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وأخيه الرئيس سيلفا كير مارديت، رئيس جمهورية جنوب السودان، على الدفع قدما بالعلاقات الثنائية التجارية والاقتصادية بين البلدين، وبما يعكس الأواصر والروابط الأزلية، والتاريخ المشترك الذى يمتد لعقود طويلة مضت بين شعبينا، والعلاقات الخاصة التي تربطنا، والتي كان شاهدا عليها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جوبا في شهر نوفمبر 2020.

واستهل الدكتور مصطفى مدبولي كلمته، بالترحيب بالدكتور "جيمس واني إيجا"، والوفد الوزاري رفيع المستوى المرافق له، في بلده الثاني مصر؛ بمناسبة انعقاد الدورة الأولى لأعمال اللجنة العليا للتعاون بين البلدين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتى في إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وأخيه الرئيس "سيلفا كير مارديت"، رئيس جمهورية جنوب السودان، على الدفع قدما بالعلاقات الثنائية التجارية والاقتصادية بين البلدين، وبما يعكس الأواصر والروابط الأزلية، والتاريخ المشترك الذى يمتد لعقود طويلة مضت بين شعبينا، والعلاقات الخاصة التي تربطنا، والتي كان شاهدا عليها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جوبا في شهر نوفمبر 2020.