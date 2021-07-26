شكرا لقرائتكم خبر عن "شكاوى النواب" توافق على 6 اقتراحات برغبة بشأن مشروعات صرف صحى وشبكات مياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الإثنين، علي الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب محمد حمدي دسوقي، الأول: بشأن استكمال مشروع الصرف الصحي بقرية منقباد وتوابعها مثل: غرب الجيش، حي السلام، أبو القاسم – مركز ومدينة أسيوط- محافظة أسيوط، والثاني: بشأن استكمال أعمال الصرف الصحي بقرية الزاوية مركز أسيوط – محافظة أسيوط.

كما وافقت اللجنة علي الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب إبراهيم أبو شعيرة، الأول: بشأن إحلال وتجديد شبكات المياه بقرى أبو طويلة الشلاق وقبر عمير وأحياء مدينة الشيخ زويد المجاورة- محافظة شمال سيناء، والثاني: بشأن حفر عدد (3) آبار مياه جوفية بقرى (الجورة – والظهير، وقبر عمير) بمدينة الشيخ زويد – محافظة شمال سيناء.

ووافقت اللجنة علي الاقتراح برغبة المقدم من النائبة ألفت المنزلاوى، بشأن إنشاء وعمل صرف صحي بقرية أولاد شلول- محافظة سوهاج، علي أن يدرج في مبادرة حياة كريمة المرحلة الثانية

كما وافقت علي الاقتراح برغبة المقدم من النائبة رحاب محمد موسى، بشأن توصيل الصرف الصحي لقرية الجواهرة- مركز دمياط - محافظة دمياط.

وقررت اللجنة تأجيل الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبد الحميد هاشم، بشأن إنشاء مدرسة مياه شرب وصرف صحى بمحطة الصرف بقرية دمرو- مركز سيدى سالم- محافظة كفر الشيخ، لحين المعاينة على الطبيعة.

وقال ممثل الحكومة، إنه لا يوجد أي مانع من إنشاء مدارس مياه شرب وصرف صحي في كل المحافظات، ويتم دعم التعليم الفني، والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وحاليا يتم العمل علي تطوير المناهج، لتوفير الفنيين المتخصصين في هذا المجال، وبخصوص الاقتراح بشأن إنشاء مدرسة مياه شرب وصرف صحى بمحطة الصرف بقرية دمرو- مركز سيدى سالم، لا يوجد مانع لكن هناك حاجة لتوفير الأرض.

كما أجلت اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبدالحكيم مسعود، بشأن إنشاء محطة لمياه الشرب بقريتي (بني محمد، وكوم أبو راضي) مدينة الواسطى- محافظة بنى سويف.