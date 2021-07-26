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صندوق النقد الدولي يبدي استعداده لدعم تونس

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محمد الفلاح - الإثنين 26 يوليه 2021

قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي اليوم الإثنين، إن الصندوق على استعداد لمواصلة مساعدة تونس في التغلب على تداعيات أزمة فيروس وتحقيق تعافٍ "غني بالوظائف" وإعادة مالية البلاد إلى مسار مستدام.

 

وأضاف المتحدث، ردا على أسئلة من رويترز، "نراقب عن كثب تطورات الوضع في تونس لا تزال تونس تواجه ضغوطاً اجتماعية واقتصادية غير عادية، منها تداعيات جائحة كوفيد-19 التي تسبب خسائر كبيرة في الأرواح، وتطلعات التونسيين إلى نمو أعلى وغني بالوظائف وشامل".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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