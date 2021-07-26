العراق.. تسجيل 60 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية جراء الإصابة بكورونا

محمد الفلاح - الإثنين 26 يوليه 2021

أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم الإثنين، أنه تم تسجيل 60 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-)، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات في أرجاء البلاد إلى 18 ألفاً و347 حالة.



وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أنه تم رصد 12 ألفاً و180 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الكلي للإصابات في العراق إلى مليون و564 ألفاً و828.

وأشار التقرير إلى أنه تم تسجيل 9966 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في البلاد إلى مليون و420 ألفاً و995 حالة.

وذكر التقرير أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24الماضية 50 ألفاً و880 فحصاً مختبرياً لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الأشخاص الذين خضعوا للفحص المختبري إلى 12 مليوناً و804 آلاف و155.

ونوه التقرير إلى أن العدد الكلي للأشخاص الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى مليون و391 ألفاً و523 شخصاً.