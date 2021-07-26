شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت..إلغاء قرار إغلاق الأنشطة التجارية اعتبارا من غدٍ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس الوزراء الكويتي ، إلغاء قرار إغلاق الأنشطة التجارية الساعة 8 مساء اعتبارا من يوم غد الثلاثاء

وقرر المجلس فتح كافة الأنشطة باستثناء التجمعات بأنواعها بما فيها إقامة المؤتمرات وحفلات الزفاف والمناسبات الاجتماعية وفتح كافة الأنشطة الخاصة بالأطفال

والسماح بدخول المحصنين فقط إلى كافة الأنشطة على أن يسمح لغير المحصنين بالدخول إلى (الصيدليات والجمعيات التعاونية الاستهلاكية والأسواق الموازية.