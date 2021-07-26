شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ألمانية تطور لقاح فعال لمواجهة الملاريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعتزم شركة بيونتيك الألمانية للدوائيات خلال السنوات المقبلة تطوير لقاح يعمل بالحمض النووي الريبوزي المرسال لمكافحة مرض الملاريا.

وأعلنت الشركة في ماينتس اليوم الاثنين أنها تخطط للبدء في إجراء دراسة سريرية في موعد أقصاه نهاية .2022 يذكر أن اللقاحات التي تعمل بتقنية الحمض النووي الريبوزي تحتوي في بنيتها على جزء من مسببات المرض وهكذا يمكن للجسم أن يبني حماية مناعية.

وأوضحت بيونتيك أنها عازمة على تطوير لقاح آمن وعالي الفعالية يوفر مناعة على مدى زمني طويل للوقاية من مرض الملاريا، مشيرة إلى أنها تدرس إمكانية إنشاء مرافق إنتاج للقاح القادم في أفريقيا يمكنها إنتاج لقاحات تقوم على أساس الحمض النووي الريبوزي.