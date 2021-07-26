الارشيف / اخبار العالم

تسجيل أعلى حصيلة للمصابين بكورونا في تركيا

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر تسجيل أعلى حصيلة للمصابين بكورونا في تركيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة التركية عن تسجيلها 16809 إصابات جديدة بفيروس يوم الاثنين، ما يعتبر أعلى حصيلة للمصابين في البلاد منذ 9 مايو الماضي.
وأشارت وزارة الصحة في بيان لها، اليوم الاثنين، إلى أنه خلال الـ 24 ساعة الأخيرة أجريت 224 ألفا و198 اختبارا، وتم تسجيل 16809 إصابات و63 وفاة".

وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في تركيا منذ بدء الوباء بلغ 5 ملايين و514 ألفا و373 حالة، وحصيلة الوفيات 50450 حالة.


وحسب بيانات الوزارة، تم إعطاء 67 مليونا و466 ألفا و786 جرعة من لقاحات كورونا، وتم تطعيم أكثر من 39.7 مليون شخص بالجرعة الأولى وأكثر من 23.7 مليون بالجرعة الثانية، وأكثر من 4 ملايين بالجرعة الثالثة.
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا