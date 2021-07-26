انت الان تتابع خبر صحة الكرخ تكشف تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - ابو دشير --------------38
ابو غريب --------------11
الاسكان --------------32
الاعلام ----------------32
البياع --------------45
التاجي --------------29
التاجيات --------------19
التراث --------------19
الحارثية --------------17
الحرية --------------64
الخطيب --------------23
الدورة --------------88
الدولعي --------------18
الرحمانية --------------25
السيدية --------------29
الشالجية --------------24
الشرطة الخامسة --------16
الشرطة الرابعة----------22
الشعلة --------------56
الصالحية --------------23
الطارمية --------------48
الطوبجي --------------38
العامرية --------------38
العطيفية --------------25
العلاوي --------------26
الغزالية --------------45
القادسية --------------25
الكاظمية --------------25
اللطيفية --------------23
المحمودية --------------69
المعالف --------------19
المكاسب --------------24
المنصور --------------48
المواصلات --------------26
الوشاش --------------21
اليرموك --------------47
اليوسفية --------------19
جكوك --------------25
حي الجامعة --------------42
حي الجهاد --------------46
حي الخضراء --------------30
حي العامل --------------43
حي العدل --------------33
حي الفرات --------------22
سويب --------------22
شارع حيفا --------------29
شاطئ التاجي --------------18
كرادة مريم --------------11
ناحية الرشيد --------------18
جانب الرصافة ------------20
محافظة البصرة ------------2
محافظة الديوانية -----------2
محافظة المثنى -------------1
محافظة ذي قار ------------1
محافظة بابل --------------1
محافظة كربلاء ------------2
محافظة واسط --------------1
ابو غريب --------------11
الاسكان --------------32
الاعلام ----------------32
البياع --------------45
التاجي --------------29
التاجيات --------------19
التراث --------------19
الحارثية --------------17
الحرية --------------64
الخطيب --------------23
الدورة --------------88
الدولعي --------------18
الرحمانية --------------25
السيدية --------------29
الشالجية --------------24
الشرطة الخامسة --------16
الشرطة الرابعة----------22
الشعلة --------------56
الصالحية --------------23
الطارمية --------------48
الطوبجي --------------38
العامرية --------------38
العطيفية --------------25
العلاوي --------------26
الغزالية --------------45
القادسية --------------25
الكاظمية --------------25
اللطيفية --------------23
المحمودية --------------69
المعالف --------------19
المكاسب --------------24
المنصور --------------48
المواصلات --------------26
الوشاش --------------21
اليرموك --------------47
اليوسفية --------------19
جكوك --------------25
حي الجامعة --------------42
حي الجهاد --------------46
حي الخضراء --------------30
حي العامل --------------43
حي العدل --------------33
حي الفرات --------------22
سويب --------------22
شارع حيفا --------------29
شاطئ التاجي --------------18
كرادة مريم --------------11
ناحية الرشيد --------------18
جانب الرصافة ------------20
محافظة البصرة ------------2
محافظة الديوانية -----------2
محافظة المثنى -------------1
محافظة ذي قار ------------1
محافظة بابل --------------1
محافظة كربلاء ------------2
محافظة واسط --------------1
المجموع ( 1565)