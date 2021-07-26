الامن النيابية تعلق على حادث معسكر الديوك في النجف

بغداد - ياسين صفوان - اكد عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية بدر الزيادي، اليوم الاثنين، ان الموقف العراقي الرسمي بشان حادث معسكر الديوك في محافظة النجف سيكون حاضرا بعد اعلان نتائج التحقيقات.

وقال الزيادي في حديث للسومرية نيوز، ان "هنالك لجنة تحقيقية تم تشكيلها من قبل الجهات الامنية للتدقيق في تفاصيل ما جرى في معسكر الديوك بمحافظة النجف، بغية الوصول الى النتائج النهائية ومعرفة الاستهداف هل حصل بطائرات اسرائيلية او امريكية او بطريقة اخرى"، مبينا ان "الحكومة العراقية سيكون لها بكل تأكيد موقف رسمي بحال ثبت ووجود عدوان عسكري جوي وبحث جميع الخيارات الممكنة حينها".



واضاف الزيادي، اننا "لانريد استباق الاحداث ونعتقد ان التحقيقات جارية وقد تخرج بنتائج حاسمة خلال الساعات المقبلة، خصوصا ان الوضع في منطقة الحادث ما زال غير مستقر او امن للمباشرة بتحقيقات نتيجة لاستمرار الانفجارات في المخازن"، لافتا الى ان "الاخبار الاولية وشهود العيان تحدثوا عن مشاهدة طائرات في الاجواء، لكن الموقف الرسمي سيكون حاضرا بعد انتاهء التحقيقات واعلان التقرير عن الحادث".

