البيت الأبيض: سنعلن اليوم تغيير خطتنا في العراق

بغداد - ياسين صفوان - قال البيت الأبيض، الاثنين، أنه سيعلن اليوم تغيير خطته في العراق.



وقال البيت الأبيض بحسب وسائل إعلام "سنعلن اليوم تغيير خطتنا في العراق من قتالية إلى تدريبية واستشارية".

وكان الرئيس الاميركي جو بايدن أكد، الاثنين، أنه سيستضيف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم.



ووصل الكاظمي امس الاحد الى العاصمة الاميركية واشنطن على رأس وفد في زيارة رسمية.