فرنسا تعلق على الأوضاع في تونس: نأمل الامتناع عن العنف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - علقت فرنسا على الأوضاع في تونس على خلفية قرارات الرئيس قيس سعيد الأخيرة.

ودعت باريس إلى احترام سيادة القانون في تونس في أسرع وقت ممكن.

كما دعت الخارجية الفرنسية كل الأحزاب السياسية في تونس إلى الامتناع عن العنف والحفاظ على الإنجازات الديمقراطية.

وأعربت الخارجية عن أملها "بعودة المؤسسات إلى عملها الطبيعي" في تونس "في أقرب وقت"، وذلك بعد قيام الرئيس سعيد بتعليق عمل البرلمان وإقالة رئيس الوزراء.



ومساء الأحد، أعلن الرئيس التونسي تجميد سلطات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.

وقال الرئيس التونسي إنه استجاب لدعوات طالبت بتفعيل الفصل 80 من دستور البلاد الذي يخول للرئيس اتخاذ تدابير استثنائية حال وجود خطر داهم.