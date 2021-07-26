انسحاب أنصار "النهضة" الإخوانية من محيط برلمان تونس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفاد مراسل ”الخليج 365”، مساء الإثنين، بانسحاب أنصار حركة النهضة الإخوانية، من محيط البرلمان التونسي.

وتجمع عدد من أنصار الحركة الإخوانية أمام البرلمان في وقت سابق اليوم، بدعوة من راشد الغنوشي، زعيم النهضة ورئيس البرلمان، في محاولة لتعطيل قرارات الرئيس قيس سعيد الاستثنائية.

وحاول أنصار النهضة في وقت سابق اليوم أيضا، اقتحام مقر البرلمان، لكن قوات الجيش والأمن سيطرت على الموقف.

وقالت مصادر لـ"الخليج 365" إن جزءا من أنصار حركة النهضة رفض دعوة الغنوشي للنزول للشارع والصدام مع السلطات.

وأعلن سعيد أمس الأحد تجميد كلّ أعمال مجلس النوّاب وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه بعد يوم شهد مظاهرات ضدّ حركة النهضة الإخوانية في كثير من المدن في أنحاء البلاد، على الرغم من انتشار الشرطة بشكل كثيف للحدّ من التنقّلات.

وجاءت هذه القرارات بموجب الفصل 80 من الدستور، وعقب اجتماع طارئ في قصر قرطاج، فيما تُواجه البلاد أزمة غير مسبوقة على المستوى السياسي والصحي أيضا في صراعات على السلطة وتعنت الإخوان.