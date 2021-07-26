إسبانيا تعلن تفكيك شبكة متخصصة في غسيل أموال.. التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

قام الحرس المدني الإسباني بتفكيك شبكة متخصصة في غسيل أموال تعود لعصابات الاتجار بالمخدرات، بينما كانت على وشك "غسل" حوالي 123 مليون يورو (حوالي 145 مليون دولار)، بعد عملية أمنية أسفرت عن اعتقال 5 أشخاص كانت قد بدأت تحقيقاتها في 2015.



وبحسب ما أورده الحرس المدني اليوم الاثنين، فإن التحقيق بدأ قبل 6 سنوات عندما علم بوجود شخص قبل أموالاً من عدد كبير من تجار المخدرات لغسلها في إسبانيا.

واستخدم هذا الشخص ومنظمته شركاتهم الخاصة وشركات أطراف ثالثة لإعادة الأموال النقدية في شكل منازل وممتلكات وتحويلات ومدفوعات نقدية دورية عند الطلب وحتى التسجيل في الضمان الاجتماعي في إسبانيا، وفقاً للمصدر.

وكان "بنك الظل" التابع لعصابات المخدرات يتقاضى ما بين 3% و15% مقابل وظائفه، وفقاً للحرس المدني، الذي يعتقد أنه منذ عام 2015 تمكن من تحريك أكثر من 5 ملايين يورو عبر شركات وحسابات مصرفية ونقدا (ما يقرب من 6 ملايين دولار).

وأحبطت مجموعة الحرس المدني المتخصصة في مكافحة تهريب المخدرات وغسيل الأموال بهذه العملية حركة سعت إلى غسل 123 مليون يورو من خلال محاكاة مشروع حديقة طاقة شمسية.

وكان "بنك المخدرات" يمر بلحظة إفلاس فني، ولهذا سدد مدفوعات بأموال من ودائع جديدة، لتغطية الطلبات المهددة من مستثمرين سابقين، بحسب الحرس المدني.

وأجرى العنصر 5 عمليات تفتيش في إشبيلية وكامبو دي جبل طارق في جنوب إسبانيا، حيث ألقي القبض على 5 أشخاص على صلة بشكل محتمل بالشبكة الإجرامية.