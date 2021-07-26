شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صندوق النقد الدولي يبدي استعداده لدعم تونس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي اليوم الإثنين، إن الصندوق على استعداد لمواصلة مساعدة تونس في التغلب على تداعيات أزمة فيروس كورونا وتحقيق تعافٍ "غني بالوظائف" وإعادة مالية البلاد إلى مسار مستدام.



وأضاف المتحدث، ردا على أسئلة من رويترز، "نراقب عن كثب تطورات الوضع في تونس لا تزال تونس تواجه ضغوطاً اجتماعية واقتصادية غير عادية، منها تداعيات جائحة كوفيد-19 التي تسبب خسائر كبيرة في الأرواح، وتطلعات التونسيين إلى نمو أعلى وغني بالوظائف وشامل".