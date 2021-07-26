وزارة الخارجية الروسية تستدعي اليوم السفير الياباني لدى موسكو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

استدعت وزارة الخارجية الروسية اليوم الاثنين السفير الياباني لدى موسكو.



ونقل موقع قناة "آر تي عربية" عن بيان للوزارة، أن نائب وزير الخارجية الروسي، إيغور مورغولوف، أعرب للسفير الياباني لدى موسكو تويوهيسا كوزوكي، عن احتجاج روسيا الشديد "بسبب الخطوات غير الودية التي اتخذتها طوكيو في الأيام الأخيرة على خلفية مطالبات اليابان الإقليمية من بلادنا".

وتابع البيان: "نحث بقوة شركاءنا اليابانيين على عدم الانزلاق إلى المسار الهدام في العلاقات الثنائية، والعودة إلى تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين زعيمي البلدين حول الوصول بالروابط الروسية اليابانية إلى مستوى جديد نوعيا، عبر التطوير الشامل للتعاون التجاري الاقتصادي، وبناء الثقة في المجال الأمني، وتقارب المواقف في الشؤون الدولية".

وكانت وزارة الخارجية اليابانية استدعت السفير الروسي لدى طوكيو ميخائيل جالوزين للاحتجاج على زيارة قام بها رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين لإحدى جزر الكوريل.

وتخضع جزر الكوريل للسيطرة الروسية، إلا أن اليابان تؤكد أحقيتها في السيادة عليها.