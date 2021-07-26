انتخابات ليبيا على طاولة اجتماع الفرصة الأخيرة بروما

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

بدأت في روما اليوم الاثنين، ما سميت باجتماعات الفرصة الأخيرة لإيجاد توافقات حول الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات المقرر تنظيمها في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.



وقال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، إن لجنة مجلس النواب الليبي وصلت إلى العاصمة الإيطالية روما لتناقش خلال الاجتماعات التي تتواصل حتى يوم الخميس بحضور البعثة الأممية والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة لعرضها على مجلس النواب لإقرارها.

وأشار بليحق إلى أن اللجنة تضم أعضاء من مجلس النواب ممثلين لكافة أنحاء البلاد.

وبالمناسبة، أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بياناً حول الاجتماع، أعلنت فيه قبولها دعوة مجلس النواب لتقديم الدعم لعمل لجنة مجلس النواب، المنشأة بموجب قرار مجلس النواب بتاريخ 7 يوليو 2021، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وسيكون دور البعثة خلال هذا الاجتماع هو تقديم الدعم الفني والمشورة إلى لجنة مجلس النواب والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في تطوير مسودات القوانين الانتخابية، على أساس مبادئ الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية ومبادئ حقوق الإنسان.

وأكدت البعثة أهمية إجراء عملية انتخابية شاملة وإشراك المجلس الأعلى للدولة في إعداد القوانين الانتخابية، بما في ذلك خلال الاجتماع في روما، بما يتماشى مع الأحكام ذات الصلة بالاتفاق السياسي الليبي وخارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها في تونس فيما يتعلق بإعداد التشريع الانتخابي.

وحثّت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري، على التصرف بحسن نية تجاه تحقيق هذه الأهداف، والتنسيق بما يتماشى مع الأحكام ذات الصلة بالاتفاق السياسي الليبي.

وأعربت البعثة عن امتنانها للحكومة الإيطالية لاستضافة هذا الاجتماع، مبديةً أملها في أن يسترشد هذا الجهد وعمل لجنة مجلس النواب، بشكل كامل، بالمبادئ والأهداف المذكورة أعلاه، للخروج بإطار قانوني وزخم إضافي لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بصورة حرة ونزيهة في 24 ديسمبر.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أعلن شروع المجلس في تجهيز قانون انتخاب رئيس البلاد بشكل مباشر من الشعب، بالإضافة إلى توزيع الدوائر الانتخابية في أنحاء البلاد للوفاء بإجراء الانتخابات في موعدها 24 ديسمبر المقبل.

واعتبر عضو مجلس النواب مصباح دومة أن لقاء روما محاولة جديدة لإنجاح المسار الديمقراطي وإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، وفق تعديل الإعلان الدستوري بعد فشل ملتقى الحوار في جنيف، وفق تعبيره.

وفي الأثناء، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن عدد المسجلين الجدد خلال فترة التسجيل الحالية بلغ حتى 25 يوليو 148,853 ألف ناخب، وأن إجمالي عدد الناخبين المسجلين في ليبيا بلغ 2 مليون و488,949 ألف ناخب.