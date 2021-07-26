عاجل.. زلزال قوته 6.2 درجة يهز إندونيسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

ضرب زلزال قوته 6.2 درجة قبالة ساحل جزيرة سولاويسي الإندونيسية، الإثنين، لكن لم يصدر تحذير من حدوث موجات تسونامي.



وذكر مركز الرصد الجيولوجي الأمريكي، أن الزلزال القوي وقع على عمق 10 كيلومترات، على مسافة حوالي 100 كيلومتر غرب مدينة لووك.

وشعر سكان بالو الواقعة على مسافة حوالي 200 كيلومتر من مركز الزلزال بترددات الهزة، كما أفاد مراسل لوكالة "فرانس برس" في المدينة.

لكنّ علماء زلازل إندونيسيين قالوا إن الزلزال لن يؤدي إلى حدوث تسونامي.

وغالباً ما تشهد إندونيسيا نشاطاً زلزالياً وبركانياً بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث تصطدم الطبقات التكتونية.

وفي يناير/كانون الثاني، قُتل أكثر من مئة شخص وشرد الآلاف جراء زلزال قوته 6.2 درجات ضرب سولاويسي، ما أدى إلى تدمير المباني في مدينة ماموجو الساحلية.

وعام 2018، تسبب زلزال بقوة 7.5 درجات وتسونامي لاحق في بالو بمقتل أو فقدان أكثر من 4300 شخص.