شكرا لقرائتكم اقتصاد الصين إعصار "إن فا" يضرب الصين مجدداً ويعطّل الحياة في شنغهاي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تسبب إعصار في هطول أمطار غزيرة في عدة أنحاء من مدينة شنغهاي الصينية اليوم الاثنين، ما تسبب في غرق طرق ومناطق منخفضة وسقوط لوحات إعلانية ولافتات.

من شنغهاي

ويعد هذا ثاني هبوب للإعصار "إن فا" في شرق الصين.

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وألغت السلطات رحلات جوية ورحلات قطارات، وتم إغلاق العديد من الشركات والمكاتب، من بينها القنصلية الأميركية في شنغهاي.

كما تم إغلاق رياض أطفال وحدائق، وانتقل ما يقرب من 500 ألف شخص إلى ملاجئ، وطلبت السلطات من آخرين عدم مغادرة منازلهم إلا في الضرورة القصوى.

من شنغهاي

وقالت الحكومة المحلية إن الرياح اقتلعت 30 ألف شجرة و268 لوحة إعلانية ولافتات مجال تجارية.

كما أثّر انقطاع التيار الكهربائي على 110 ألف مستخدم مع بقاء 12700 أسرة بدون كهرباء.

من شنغهاي

وعلقت السلطات خدمات مترو الأنفاق في شنغهاي جزئياً لحماية السكان من الفيضانات المحتملة.

وتمركز إعصار "إن فا" عند الظهر على بعد 60 كيلومتراً إلى جنوب غربي شنغهاي، وكان محمّلاً برياح قوية بلغت سرعتها حوالي 100 كيلومتر في الساعة.

من شنغهاي

ووصل الإعصار إلى اليابسة لأول مرة يوم الأحد في مقاطعة تشجيانغ جنوب شنغهاي، ثم تحرك شمالاً عبر خليج هانغتشو قبل أن يصل للأرض مرة أخرى على الحافة الجنوبية لشنغهاي.

ولم ترد أنباء عن وقوع وفيات أو إصابات رغم أنه من المتوقع أن تكون الخسائر في قطاع الزراعة فادحة.

وكان الإعصار نفسه قد تسبب في هطول أمطار في وقت سابق على تايوان.